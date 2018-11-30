РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье с начала текущего года ввели в эксплуатацию газопроводы длиной около 190 километров, благодаря этому 7,5 тысяч жителей региона получили возможность подключить свои дома к сетям газоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала года на территории Подмосковья введено в эксплуатацию 30 газопроводов. Общая протяженность новых сетей – более 190 километров. Благодаря этому возможность подключить к газу свои дома появилась у 7,5 тысяч жителей региона. Объекты построены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области», - отмечается в сообщении.

Как отметил Пестов, всего в 2018 году в рамках реализации губернаторской программы планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома.

«На сегодняшний день годовая программа по газификации Московской области выполнена на 60%. Работы ведутся в соответствии с графиком. До конца декабря работы по строительству остальных объектов газификации и оформлению документов будут завершены», – отметил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.