РИАМО - 30 ноя. Сельское хозяйство в Московской области является драйвером экономического роста региона, в этой сфере Подмосковье вышло на лидирующие позиции в национальных рейтингах, сообщил заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев.

В пятницу в доме правительства Московской области подходит торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«Я могу сказать, что сегодня сельское хозяйство для всей области является одним из тех драйверов роста, на которые мы так рассчитываем, которые мы так интенсивно ищем в настоящий момент в других отраслях», - сказал Буцаев.

Он отметил, что Московская область по большинству позиций в сельском хозяйстве вышла на лидирующие позиции в национальных рейтингах.