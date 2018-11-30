© Наталья Николаева
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели выездное совещание по развитию инфраструктуры в бывшем военном городке – микрорайоне Заря.
© Наталья Николаева
Игорь Брынцалов и Сергей Юров проинспектировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Заря.
© Наталья Николаева
Подрядчик расширил фойе нового ФОКа, чтобы сделать удобную зону ожидания.
© Наталья Николаева
Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит более двух тысяч квадратных метров. Помимо бассейна в здании будут располагаться зал для тренировок, помещения для занятий физкультурой. Бассейн смогут посещать около 250 человек в день. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься более 60 человек. Его строительство планируют завершить в 2019 году.
© Наталья Николаева
Также Игорь Брынцалов и Сергей Юров проинспектировали ход работ по обустройству зоны отдыха вокруг пруда в микрорайоне Заря.
© Иван Конкин
Четыре поста охраны откроют в новом парке на территории пруда в микрорайоне Заря.
© Иван Конкин
В рамках благоустройства территории у пруда проложили асфальтовые пешеходные и велосипедные дорожки с разметкой, обустроили новые парковочные места, набережную из лиственницы над водой и тротуары из брусчатки, высадили деревья.
© Иван Конкин
На территории установили универсальную спортплощадку, площадки для волейбола и воркаута с резиновым покрытием, а также новые дизайнерские уличные фонари.
В преддверии Нового года на территории вокруг пруда будут организованы новогодние праздничные мероприятия.
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