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Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит более двух тысяч квадратных метров. Помимо бассейна в здании будут располагаться зал для тренировок, помещения для занятий физкультурой. Бассейн смогут посещать около 250 человек в день. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься более 60 человек. Его строительство планируют завершить в 2019 году.