РИАМО - 30 ноя. В Московской области наградили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу в доме правительства Московской области продходит торжественное мероприятие в честь дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.



«От лица губернатора, от лица правительства региона хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Сельское хозяйство для Московской области было и остается одним из основных направлений и экономического развития, и социального развития, и многих других форм развития, которые мы в определенный период нашей истории, стали почему-то терять. Почти шесть лет назад губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым была поставлена задача восстановить сельское хозяйство в его истинном значении как в экономике региона, так и в социальном плане», - сказал заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев.



Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени наградили главного селекционера хозяйства «РусМолокоРаменское» Нину Денисову. Орден Преподобного Сергия Радонежского получила член крестьянского (фермерского) хозяйства «Дербенев» из Рузы Наталья Дербенева.



Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области» присвоили шести сотрудникам сельхозпредприятий региона.



Кроме того, почетное звание «Заслуженный ветеринарный работник Московской области» присвоили заведующей лабораторией ветеринарной станции по городским округам Домодедово и Подольск Надежде Петровой. Почетной грамотой губернатора Московской области был награжден заведующий молочно-животноводческой фермой предприятия «Емельяновка» Магомед Магомедов.



Благодарность губернатора Подмосковья объявили коллективу предприятия «Каравай СВ» подмосковного Пушкина. Помимо этого, благодарность и памятный подарок вручили трактористу-машинисту предприятия«Родина» из Воскресенского района Игорю Байдакову и главному зоотехнику-селекционеру предприятия имени Ленина Николаю Мальцеву.