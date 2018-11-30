РИАМО - 30 ноя. Люди, которые в холодное время года не надевают шапку, рискуют получить серьезные заболевания: от отита среднего уха, который может привести к потере слуха, до обморожения лицевого нерва, чтобы снизить риски, также нужно закаляться, сообщили РИАМО врачи-терапевты московских клиник.

«Это зависит индивидуально от каждого человека. Если он спортивный, закаляется, он может легче переносить морозы в разумных пределах. Если человек неподготовлен, испытывает стрессовые нагрузки на организм, то его иммунная система и так ослаблена, и иммунитет может сработать хуже. Может быть переохлаждение со стороны локальных нервов, лицевого нерва - это уже выражается сильной болью в ухе, на всем лице, эти боли очень долго лечатся, лучше не рисковать. Можно получить отит среднего уха, если вовремя не лечить это, можно лишиться слуха на больном ухе», - сказала врач-терапевт клиники «Атлас» Ирина Ярцева.

Для того, чтобы обезопасить себя от обморожения на улице в холодное время года, нужно как можно больше закалять себя. В то же время надевание нескольких слоев одежды может, наоборот, навредить.

«Чтобы не страдать от холода, нужно закаливаться. Одеваться нужно не как можно теплее, а по погоде. Если человек замотался в теплую куртку и поехал на работу, то в метро он пропотеет, а на улице из-за этого промерзнет. Важно одеваться по погоде и по нагрузке, которая предполагается. И лучше одеваться так, чтобы и дома, и на улице были схожие ощущения. Например, дома он ходит в трусах и майке, а на улицу надевает две куртки. Нужно одеваться на улице и дома так, чтобы не почувствовать слишком резкого перепада температуры», - добавила врач-терапевт клиники «Однонт» Амина Кузамишева.

В Московском регионе в ночь на 1 декабря ожидаются морозы до минус 16 градусов. Грядущие выходные в Подмосковье и Москве будут зимние и морозные. В ночь со 2 на 3 декабря температура может составить 6-11 градусов мороза. Днем 1 и 2 декабря температура воздуха прогнозируется на уровне 5-7 градусов ниже нуля.

В то же время в регионе в начале следующей недели ожидается оттепель.