РИАМО - 30 ноя. В столице проводится проверка по информации о том, что женщина потеряла почти 5 миллионов рублей, отдав их за услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в ОМВД России по Тверскому району Москвы обратилась женщина, которая заявила, что другая женщина и ее знакомый, злоупотребляя доверием и воспользовавшись ее эмоциональным состоянием, навязали ей услуги по снятию порчи и возврату бывшего супруга.

«За указанные услуги гражданка передала им разными способами в период времени с октября 2017 года по ноябрь 2018 года денежные средства на общую сумму 4,95 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.