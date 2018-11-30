РИАМО - 30 ноя. Уже свыше 27 тысяч подмосковных учителей повысили свою квалификацию в 2018 году, из них почти 14 тысяч прошли обучение в Академии социального управления, 5 тысяч - в Московском областном университете, 4 тысячи – в Государственном гуманитарно-техническом университете и свыше 1 тысячи человек – в Государственном социально-гуманитарном университете, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Ежегодно свыше 25 тысяч учителей отправляются на обучение для повышения своей квалификации. Это можно сделать в четырех областных вузах.

«Подготовка ведется для всех учителей – предметников, психологов, дефектологов и руководителей школ. При повышении квалификации большое внимание уделяется вопросам содержания предмета, методики, психологии и коммуникации. Учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории и социальных дисциплин ежегодно составляют наибольшее количество обученных специалистов», – сказала Забралова.

Она также добавила, что высоким спросом пользуются духовно-нравственные, проектные, дефектологические направления подготовки.