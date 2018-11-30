РИАМО - 30 ноя. Правительство Москвы от оппозиционного движения «Левый фронт» получило заявку на проведение общественного митинга против застройки города, в настоящее время вопрос на стадии согласования, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Получили заявку от «Левого фронта» на проведение митинга 15 декабря на площади Революции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время согласование мероприятия рассматривается.

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