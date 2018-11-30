В этот уикенд жители Московского региона смогут покататься на открывшихся ГУМ-катке и катке на ВДНХ, прогуляться по новогодней ярмарке на Красной площади, посетить премьерный спектакль «Чайка» с Нонной Гришаевой в главной роли и закупиться книгами на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction.

ПЯТНИЦА, 30 ноября

«Город зимы» на ВДНХ

© Пресс-служба АО «ВДНХ»

Комплекс зимних развлечений «Город зимы» 30 ноября открывается на ВДНХ. Посетители смогут покататься на двух катках – «Цветник» и «Ракета», опробовать тюбинговую горку «Север», поиграть в керлинг и в снежки юкигассен. Впервые в истории ВДНХ на площади Промышленности будет построен каток «Ракета» вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток». Его площадь составит более 8500 кв. м.

В день открытия на катках выступит всемирно известный австралийский театр Strange Fruit, объехавший с гастролями более 50 стран и покоривший более 50 млн зрителей. Светящиеся сферы и акробаты с высоты 7 метров покажут историю о чуде рождения Вселенной и красоте этого мира. Также в программе открытия - фейерверк, танцевальный флешмоб и игры с аниматорами, которые будут одеты в красочные костюмы, напоминающие арт-объекты.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: каток от 150 (детский) до 400 (взрослый) рублей, прокат коньков - 200 рублей, тюбинговая горка «Север» - от 40 до 300 рублей, снежки юкигассен - от 500 до 1400 рублей, керлинг - от 600 до 2000 рублей

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Каток и ярмарка на Красной площади

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка с 29 ноября заработали на Красной площади. В этом году темой 13-го сезона катка с искусственным льдом стали герои советских мультфильмов - Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Винни-Пух и герои из Простоквашина. Как и в прошлом году, в программе зимнего сезона ГУМ-катка – мастер-классы ведущих фигуристов России, традиционный этап WСТ Red Square Classic с участием восьми ведущих мужских команд Европы и мира по керлингу. Также на Красной площади заработала ярмарка новогоднего настроения, на которой можно купить подарки, согреться ароматным глинтвейном, медовухой и чаем из большого жарового самовара, а также блинчиками с икрой и пирожками.

Где: Москва, Красная площадь

Цена: первые четыре сеанса в будни – бесплатно, остальные сеансы от 200 до 500 рублей, праздники – 600 рублей

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Премьера спектакля «Чайка»

Премьерный спектакль «Чайка» по пьесе А.П. Чехова с Нонной Гришаевой в главной роли 30 ноября сожно увидеть в Московском областном ТЮЗе. Это спектакль о несбывшихся надеждах, о людях и судьбах, о тех, кто не смог изменить свою жизнь. Поставила спектакль режиссер Ирина Пахомова, роль Аркадиной исполняет худрук театра Нонна Гришаева – актриса острохарактерная, «гротесковая». Режиссер вместе с актерами, вглядываясь в лица своих героев, делают еще одну попытку разгадать феномен чеховской тайны человеческого бытия.

Где: Москва, Московский областной театр юного зрителя

Цена: от 500 до 1500 рублей

Премьера спектакля «Чайка» в Московском областном ТЮЗе>>

Международная книжная ярмарка Non/fiction

© официальный сайт ярмарки интеллектуальной литературы

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction с 28 ноября по 2 декабря в двадцатый раз проходит в ЦДХ. Как обычно, в ярмарке примут участие 24 страны, среди которых Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, США и другие. В программе – презентации книг, лекции и семинары от Михаила Веллера, Андрея Бильжо, Чулпан Хаматовой, Александра Цыпкина, Дмитрия Быкова, Гузель Яхиной и др. В ярмарке принимают участие более 300 крупных и маленьких издательств со всего мира. Среди книжных новинок, на которые стоит обратить внимание, «Пищеблок» Алексея Иванова, «Сочувствующий» Вьет Тхань Нгуен, «Как остановить время» Мэтт Хейга, «Красота – это горе» Эка Курниаван, «Призрачная дорога» Александра Снегирева, «Меня зовут Гоша» Дианы Машковой и Георгия Гынжу, «Министерство наивысшего счастья» Арундати Рой, «Точка наслаждения» Лори Минц и другие.

Где: Москва, ЦДХ

Цена: 350 рублей

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СУББОТА, 1 декабря

Премьера спектакля «Возмутитель»

Первая премьера Московского Губернского театра – спектакль «Возмутитель», поставленный по мотивам произведений Михаила Салтыкова-Щедрина, можно увидеть 1 и 2 декабря. Режиссером спектакля выступил Павел Артемьев, для которого это уже третья работа в театре. По словам Артемьева, спектакль – это история про человека, который честно делает свою работу. Он попадает в ситуацию разделения на своих и чужих и не может найти в ней своего места. В главной роли – Антон Богданов, хорошо знакомый зрителям по телесериалам и фильмам. Сценография и костюмы – Екатерина Витковская.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 300 до 2800 рублей

Акция «Музей для всех»

© Сайт мэра Москвы

Инклюзивная акция «Музей для всех» 1 и 2 декабря во второй раз пройдет в Москве. Посетители с ограниченными возможностями здоровья, их родственники и друзья, а также все желающие смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, конкурсах, занятиях творчеством, посмотреть театральные представления и побывать на концертах. Они пройдут в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музее-заповеднике «Царицыно», Государственном музее - культурном центре «Интеграция» имени А.Н. Островского, Государственном Дарвиновском музее и других.

Где: Москва, музеи Москвы

Цена: бесплатно

Открытие ГУМ‑Катка и ГУМ‑Ярмарки на Красной площади в Москве>>

Выставка костюмов и предметов быта славян

© группа «ЯРГА» в соцсети «ВКонтакте»

Юбилейная выставка Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», на которой покажут коллекцию костюмов и предметов народного быта славян, с 28 ноября проходит в подольской усадьбе. На ней можно увидеть костюмы и изделия народных художественных промыслов и ремесленных мастеров, собранных в экспедициях. Также выставка расскажет о том, как живет Центр «Истоки», сохраняет и возрождает традиции родного края.

Где: Московская область, Подольск, усадьба Ивановское

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря



Фестиваль «Дуняша Маркет»

Ярмарка новогодних подарков «Дуняша Маркет» 1 и 2 декабря пройдет в Центре дизайна «Артплей». В маркете примут участие дизайнеры и мастера хэнд-мейда из 20 городов России и ближнего зарубежья. Здесь можно купить одежду, товары для дома, керамику, новогодние игрушки на елку, свечи, украшения, ламповые часы и многое другое.

Где: Москва, Центр дизайна «Артплей»

Цена: бесплатно

Один день в Театре Вахтангова: спектакль в буфете и сцена-трансформер>>

Премьера фильма «Суспирия»

Долгожданная премьера ноября «Суспирия» от режиссера «Назови меня своим именем», «Большой всплеск» в российском прокате с 29 ноября. Действие фильма разворачивается в балетной школе Берлина, куда молодая американка Сьюзи приезжает, чтобы присоединиться к танцевальной труппе, но вскоре девушка начинает замечать, что здесь происходит что-то зловещее и следующей жертвой может стать она. Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале и получил настолько высокие оценки критиков, что ему пророчат номинации на «Оскар-2019», хотя бы за саундтрек Тома Йорка. В главных ролях Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Морец и Джессика Харпер.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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