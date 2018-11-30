РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Заря Балашихи расширят фойе и сделают удобную зону для ожидания, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу глава Балашихи Сергей Юров совместно с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проинспектировал ход строительных работ ФОКа в бывшем военном городке – микрорайоне Заря, и пообщался с подрядчиками в рамках выездного совещания.

«Это действительно важный спортивный объект (физкультурно-оздоровительный комплекс – ред.), который жители города очень ждут. Объект с индивидуальным проектированием, очень интересный. Мы попросили подрядчика немного скорректировать сам проект. Расширили фойе и сделали удобную зону ожидания для того, чтобы родителям и их детям было комфортно сюда прийти, привести ребенка в секцию и подождать окончания занятий», – сказал Юров.

Он добавил, что после открытия на базе физкультурно-оздоровительного комплекса будет работать спортивная школа «Метеор».

«Мы обсуждали этот проект три года назад, когда передавали городу военный городок. На встрече с жителями мы подняли вопрос о том, что необходимо в первую очередь. Они проголосовали за ФОК с бассейном. Поэтому сегодня возводится этот объект. Этим летом здесь был только котлован, а сейчас уже ведется перекрытие первого этажа», – отметил Брынцалов.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит более 2 тысяч квадратных метров. Помимо бассейна, в здании будут располагаться зал для тренировок, помещения для занятий физкультурой. Бассейн смогут посещать около 250 человек в день. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься более 60 человек. Его строительство планируют завершить в 2019 году.