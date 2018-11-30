РИАМО - 30 ноя. В столице завели уголовное дело по факту атаки хакеров на Московскую канатную дорогу, после которой движение на объекте было парализовано в течение двух дней, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Никулинской межрайонной прокуратурой Москвы признано законным и обоснованным возбуждение следственными органами московской полиции уголовного дела по статье 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» по факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги», - говорится в сообщении.

Канатная дорога в «Лужниках» начала свою работу 27 ноября, на следующий день на серверы предприятия была совершена атака, из-за сбоя работа дороги прекратилась. Сотрудники канатной дороги сразу же остановили движение и оперативно высадили всех пассажиров в целях их безопасности.

29 ноября специалисты провели тестовые работы для запуска и утвердили плановый график работы дороги. В пятницу Московская канатная дорога возобновила работу.



На пути следования канатной дороги расположено три станции: «Воробьевы горы» на улице Косыгина, «Новая лига» на Воробьевской набережной и «Лужники» на Лужнецкой набережной.