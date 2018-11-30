РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске жители одного из домов на улице Варенникова начали платить за услуги напрямую Подольской теплосети, так как их управляющая компания не заключила договор на поставку тепловой энергии, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель МУП «Подольская теплосеть».

Управляющая компания ООО «УК Наш дом», имеющая лицензию ГЖИ на право управления многоквартирным домом по адресу: Подольск, улица Варенникова, 2, с момента начала своей деятельности, апреля 2018 года, уклоняется от подписания договора на поставку тепловой энергии с МУП «Подольская теплосеть». По состоянию на 29 ноября, ее долговые обязательства составили более 8,6 миллиона рублей. Дело о взыскании будет рассматриваться в суде.

«Также эта компания неверно информирует жителей о том, что они могут оплачивать услуги за поставку тепла напрямую в МУП «Подольская теплосеть». Все платежи, поступившие от физических лиц за отопление и ГВС (горячее водоснабжение – ред.), будут им возвращены», – сказал представитель.

С помощью индивидуального теплового пункта в дом бесперебойно поставляют только тепловую энергию, горячее водоснабжение децентрализованное, она учитывается общедомовым прибором учета.

Подольская теплосеть призвала жителей указанного дома не поддаваться на ложные заявления УК и учесть, что иные формы договорных отношений по поставке тепловой энергии не будут рассматриваться до полного погашения задолженности управляющей организацией.