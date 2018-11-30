РИАМО - 30 ноя. Питомник Московского зоопарка в Волоколамском районе Подмосковья планируют включить в туристические маршруты и в программу «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей страны с необычными и увлекательными местами в регионе, сообщил глава района Михаил Сылка.

Он отметил, что в питомнике находятся около 2 тысяч животных, есть свой ветеринарный отдел. По словам главы, были проведены переговоры с директором Московского зоопарка, президентом Союза российских зоопарков и аквариумов, представителем Российских зоопарков и аквариумов в ЕАЗА Светланой Акуловой и директором Сычевского зоопитомника Владимиром Романовым по вопросу включения данного объекта в туристические маршруты.

«Уже сейчас школьники Волоколамска сюда приезжают на экскурсии. Мы хотим показать как можно большему количеству людей это замечательное место. Уже решили, что объект будет включен в новогодний проект «Зима в Подмосковье». Более того, есть инвестор, который хочет сделать на территории зоопитомника сафари-парк!» — написал Сылка в «ВКонтакте».

Он добавил, что в зоопитомнике работают 129 человек, из них около 80 – местные жители из Сычева.

Сылка выразил уверенность, что зоопитомник станет одним из самых ярких объектов экотуризма Волоколамского района.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха будут украшены иллюминацией, будут организованы пункты питания.

«Очень надеюсь, что она (программа – ред.) понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей страны», - отметил Воробьев, представляя проект.

Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

Познакомиться с площадками позволит путеводитель по уникальным маршрутам Подмосковья «ТуризМО» - https://www.instagram.com/turiz_mo/.