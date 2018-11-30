РИАМО - 30 ноя. В селе Дединово городского округа Луховицы начались работы по капитальному ремонту паромной переправы через реку Оку, в настоящий момент на объекте проводится демонтаж фундамента и откосов аппарели, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

«В рамках капитального ремонта будут проведены работы по демонтажу существующих и устройству новых опор причалов и аппарелей, устройству водоочистных сооружений, укреплению берегов в районе причалов из бетонных блоков, установке автопавильонов и линии электропередачи, устройству тротуарных дорожек, а также ремонт перевозного парома», – отмечается в сообщении.

Капитальный ремонт Дединовской переправы планируется завершить в конце 2019 года.

В материале поясняется, что переправа является единственным быстрым и удобным способом пересечь реку для жителей населенного пункта. На время проведения работ, перевозка пассажиров будет осуществляться понтоном согласно расписанию. Автомобильное движение организовано по ближайшим переправам.

Аварийное состояние переправы было выявлено в ходе обследования, было обнаружено разрушение покрытия на примыканиях, причальные сооружения перестали обеспечивать безопасное передвижение транспорта при низком уровне воды.

Работы проводятся за счет субсидии из Дорожного фонда Московской области. Общая стоимость составляет 168 миллионов рублей.