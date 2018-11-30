РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В подмосковном Королеве в пятницу произошло ДТП на въезде в город у памятника «Союз-Аполлон», в происшествии никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Эльвира Фадеева.

«ДТП произошло на Пионерской улице у светофора. Известно, что ни пострадавших, ни погибших нет», – сказала Фадеева.

Она уточнила, что из-за аварии утром в пятницу были перекрыты три дорожных полосы. По этой причине на улицах Пионерской и Тихонравова образовались пробки. В данный момент движение восстановлено.