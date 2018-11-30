РИАМО - 30 ноя. Московское областное УФАС России выяснило, что ООО «Домолан-Безопасность» и ООО «Домолан-Бизнес» нарушили закон о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением было установлено, что в ходе торгов, проводимых МАУК «ГПКиО «Елочки» и администрацией Домодедова, участники аукционов ООО «Домолан-Безопасность» и ООО «Домолан-Бизнес» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. Они обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

«Упомянутые юридические лица подавали ценовые предложения с незначительным снижением цены, вследствие чего смогли заключить государственные контракты на сумму свыше 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Решением комиссии Московского областного УФАС России ООО «Домолан-Безопасность» и ООО «Домолан-Бизнес» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения.

«На основании решения комиссии обществам выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», – заключается в материале.