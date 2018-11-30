РИАМО – 30 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Ранее в ведомство поступило обращение от ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение комплекса работ по содержанию контейнерных площадок, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на юге Московской области.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Стройинвест» – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.