РИАМО – 30 ноя. На отбор и подготовку к тестированию беспилотных автомобилей в столице могут уйти порядка трех-четырех месяцев, первые такие машины москвичи смогут увидеть на улицах города в следующем году, сообщает в пятницу ТАСС.

Прием заявок на тестирование высоко автоматизированных транспортных средств начнется 1 декабря.

«После подачи проводится анализ самих заявок на испытания транспортных средств, которые планируется использовать для эксперимента. В зависимости от прохождения процедур тестирования испытаний, транспортные средства будут выпускаться на дорогу. По нашим оценкам, такие процедуры могут занимать порядка трех-четырех месяцев с учетом того, что мы попадаем на новогодние праздники, то есть к весне такие автомобили появятся на дорогах Москвы», - сказал соруководитель НТИ «Автонет» Александр Гурко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о проведении эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Решение об эксперименте именно на дорогах общего пользования вызвано необходимостью выработать последние изменения ПДД для подобных автомобилей.

Проект начнется 1 декабря на территории Москвы и Татарстана.

По оценкам НТИ, к 2025 году число полностью автономных автомобилей в России превысит 20 тысяч единиц - сейчас их единицы в инновационных центрах Москвы и Казани. Такие машины смогут применяться не только в перевозке пассажиров, но и в логистике, сельском хозяйстве, ЖКХ.