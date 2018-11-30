РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В подмосковном Королеве в пятницу на улице Исаева загорелась пекарня, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник управления территориальной безопасности Александр Потатуев.

«Возгорание произошло в пекарне вблизи торгового центра «Зодиак», пожарные расчеты уже выехали на тушение», – сказал Потатуев.

Загоревшаяся пекарня расположена рядом со станцией «Болшево» Ярославского направления.