РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков высоко оценил ремонтные работы по благоустройству подъездов в Люберцах, их выполняли по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Соков посетил с рабочим визитом городской округ Люберцы 29 ноября. Вместе с председателем комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорем Коханым он проверил, как АО «Люберецкая управляющая компания» провела комплексный ремонт подъезда в доме №7 на улице 3-е Почтовое отделение.

«В 17-этажке 1991 года постройки уложили напольную плитку во входном тамбуре, на первом этаже и вестибюле, заменили светильники на лестничных клетках и в лифтовых холлах. Также коммунальщики установили новые пластиковые оконные блоки и заменили приемные клапаны мусоропроводов. Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья и депутат областного парламента дали хорошую оценку качеству работ, которые провела «Люберецкая управляющая компания»», – отмечается в сообщении.

По словам Сокова, инициированная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым программа «Мой подъезд» выводит взаимодействие управляющих организаций, жителей и муниципальных властей на качественно новый уровень.

«В рамках губернаторской программы собственники получили возможность принятия решений по многим вопросам. Жители выбирают цвет краски, элементы отделки, контролируют качество выполнения ремонта в постоянном режиме. В комиссии по приемке работ обязательно входят председатели советов домов. Все это способствует установлению непосредственного, конструктивного контакта жителей и управляющих организаций», – резюмировал он.