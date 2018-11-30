РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков высоко оценил ремонтные работы по благоустройству подъездов в Люберцах, их выполняли по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Соков посетил с рабочим визитом городской округ Люберцы 29 ноября. Вместе с председателем комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорем Коханым он проверил, как АО «Люберецкая управляющая компания» провела комплексный ремонт подъезда в доме №7 на улице 3-е Почтовое отделение.
По словам Сокова, инициированная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым программа «Мой подъезд» выводит взаимодействие управляющих организаций, жителей и муниципальных властей на качественно новый уровень.
«В рамках губернаторской программы собственники получили возможность принятия решений по многим вопросам. Жители выбирают цвет краски, элементы отделки, контролируют качество выполнения ремонта в постоянном режиме. В комиссии по приемке работ обязательно входят председатели советов домов. Все это способствует установлению непосредственного, конструктивного контакта жителей и управляющих организаций», – резюмировал он.
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