РИАМО - 30 ноя. Заместитель председателя Банка России Александр Торшин уходит со своего поста в связи с выходом на пенсию, пишет в пятницу Газета.ru.

«Статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Александр Торшин занимал должность статс-секретаря – заместителя генерального директора государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» с 1999 по 2001 год. Затем по 2005 год он был членом Совета Федерации.

Заместителем председателям Центрального банка России его назначили в январе 2015 года.