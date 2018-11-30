РИАМО - 30 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в социальных медиа в октябрь 2018 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

«Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Андрей Воробьев (Московская область)», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, глава Подмосковья сообщил, что завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz начнет работу в Московской области в начале первого квартала 2019 года. Также в соцсетях публиковались сообщения о том, что Воробьев заявил о рекордном количестве отремонтированных дорог - свыше 3,3 тысячи километров.

Топ-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за октябрь замкнули Дмитрий Азаров (Самарская область), Владимир Васильев (Дагестан) и Вадим Шумков (Курганская область).

Рейтинг построен по количеству сообщений глав регионов РФ в соцмедиа. Было проанализированы сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, на форумах и в блогах.