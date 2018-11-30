РИАМО - 30 ноя. В Московском регионе многие водоемы начали покрываться льдом, однако в целях безопасности жителям не следует рисковать и выходить на него, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Есть рыбаки, у которых уже есть опыт выхода на лед. А если вы просто выходите на лед и вам кажется, что он толстый, не исключено, что где-то толщина льда может оказаться меньше. Провалиться под лед ничего не стоит. Поэтому лучше не рисковать», - сказала Позднякова.

Она напомнила, что пока сотрудники МЧС не снимут запрет на выход на лед на водоемах, заходить на него не стоит.

«На многих водоемах в Подмосковье уже такой лед, что люди даже катаются на коньках. То есть если есть мелкие водоемы, то сейчас уже они точно подо льдом», - отметила синоптик.