РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В подмосковной Балашихе в ходе рейда демонтировали свыше 10 незаконно установленных рекламных щитов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Она добавила, что после демонтажа рекламные щиты отправляют на склад ответственного хранения. Собственник может забрать их после оплаты демонтажа и перевозки. С начала 2018 года в Балашихе демонтировали более 70 незаконно установленных рекламных щитов. До конца года планируют ликвидировать около 30 таких объектов.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что с начала 2018 года в городском округе демонтировали около 800 незаконных рекламных конструкций: баннеры, фасадные конструкции и информационные щиты.
Рейды по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций на территории Балашихи еженедельно проводятся профильными службами города.
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