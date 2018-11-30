РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В подмосковной Балашихе в ходе рейда демонтировали свыше 10 незаконно установленных рекламных щитов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ходе ночного рейда мы демонтировали на улицах Свердлова, Звездная и Объединения в Балашихе более 10 незаконно установленных рекламных щитов. Производить демонтаж таких рекламных конструкций должны собственники. Не все это делают, и в таких случаях их демонтируем мы», – сказала начальник отдела рекламы управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Динара Царбаева.

Она добавила, что после демонтажа рекламные щиты отправляют на склад ответственного хранения. Собственник может забрать их после оплаты демонтажа и перевозки. С начала 2018 года в Балашихе демонтировали более 70 незаконно установленных рекламных щитов. До конца года планируют ликвидировать около 30 таких объектов.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что с начала 2018 года в городском округе демонтировали около 800 незаконных рекламных конструкций: баннеры, фасадные конструкции и информационные щиты.

Рейды по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций на территории Балашихи еженедельно проводятся профильными службами города.