РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Прошедшие в пятницу публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год по городскому округу Люберцы признали состоявшимися, сообщил председатель совета депутата городского округа Сергей Антонов.

«В пятницу (30 ноября – ред.) в администрации прошли публичные слушания, которые назначены советом депутатов городского округа Люберцы решением от 14 ноября 2018 года по проекту бюджета на 2019 и плановый 2020 и 2021 годы. Бюджет обсуждался на всех профильных комиссиях депутатского корпуса, если нет замечаний к проведению публичных слушаний, то предлагаю признать их состоявшимся», – сказал Антонов.

Он уточнил, что уведомлений от лиц, желающих принять участие на слушаниях, не поступало. Не было и письменных обращений, замечаний и предложений от жителей.

«Проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Люберцы на 2019-2021 годы, основных направлениях бюджетно-налоговой политики и муниципальных программах городского округа. Бюджет округа принимается на трехлетний период. На 2019 год доходы прогнозируются в объеме 10 миллиардов 75 миллионов рублей, расходы – 10 миллиардов 230 миллионов рублей, дефицит – 155 миллионов, что составляет 3,6% к собственным доходам», – заявил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.

Он добавил, что на 2020 год доходы бюджета составляют 9 миллиардов 918 миллионов рублей, расходы – 10 миллиардов 10 миллионов рублей, дефицит – 92 миллиона рублей, что составляет 2% к собственным доходам. На 2021 год доходы составят 9 миллиардов 72 миллиона рублей, расходы – 9 миллиардов 353 миллиона рублей, дефицит – 281 миллион рублей, что составляет 6% к собственным доходам.

«Данный проект бюджета был направлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату и министерство экономики и финансов Московской области. По полученному заключению КСП городского округа Люберцы данный проект бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства», – резюмировал Пак.