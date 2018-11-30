РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Прошедшие в пятницу публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год по городскому округу Люберцы признали состоявшимися, сообщил председатель совета депутата городского округа Сергей Антонов.
Он уточнил, что уведомлений от лиц, желающих принять участие на слушаниях, не поступало. Не было и письменных обращений, замечаний и предложений от жителей.
«Проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Люберцы на 2019-2021 годы, основных направлениях бюджетно-налоговой политики и муниципальных программах городского округа. Бюджет округа принимается на трехлетний период. На 2019 год доходы прогнозируются в объеме 10 миллиардов 75 миллионов рублей, расходы – 10 миллиардов 230 миллионов рублей, дефицит – 155 миллионов, что составляет 3,6% к собственным доходам», – заявил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.
Он добавил, что на 2020 год доходы бюджета составляют 9 миллиардов 918 миллионов рублей, расходы – 10 миллиардов 10 миллионов рублей, дефицит – 92 миллиона рублей, что составляет 2% к собственным доходам. На 2021 год доходы составят 9 миллиардов 72 миллиона рублей, расходы – 9 миллиардов 353 миллиона рублей, дефицит – 281 миллион рублей, что составляет 6% к собственным доходам.
«Данный проект бюджета был направлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату и министерство экономики и финансов Московской области. По полученному заключению КСП городского округа Люберцы данный проект бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства», – резюмировал Пак.
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