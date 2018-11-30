РИАМО - 30 ноя. К середине декабря в Подмосковье и Москве может выпасть достаточное количество снега для любителей катания на лыжах, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас долгосрочный прогноз погоды довольно оптимистичный, который не показывает, что будет очень теплый декабрь. Если будут оттепели, то они будут незначительными. По количеству осадков это будет норма, поэтому будем рассчитывать, что в принципе к середине декабря в Московском регионе уже будет снега 10-15 сантиметров. Главное для лыжников, чтобы поля были под снегом. Я думаю, что к середине декабря будет такое количество снега, чтобы было возможно совершать лыжные прогулки», - сказала Позднякова.

В Москве в новогодний сезон будет организовано около 150 километров лыжных трасс в 26 парках.

В Подмосковье открытие зимнего сезона официально запланировано на 1 декабря. Для любителей зимнего спорта подготовлены горнолыжные комплексы, лыжные трассы, катки для массового катания, хоккейные коробки.