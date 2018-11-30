РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Четыре поста охраны появятся в парке на территории пруда в бывшем военном городке – микрорайона Заря в Балашихе в январе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во время выездного совещания глава горокруга Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверили ход работ по комплексному благоустройству территории вокруг пруда в микрорайоне Заря и пообщались с руководителем подрядной организации.

«На сегодняшний день работы практически полностью завершены. Люди уже здесь гуляют, отдыхают. Думаю, основной поток будет приходить сюда, конечно, летом следующего (2019 года – ред.) года. Мы к этому готовимся. И с января здесь заработают четыре поста охраны – два стационарных и два мобильных», – сказал Юров.

Он добавил, что в преддверии Нового года на территории вокруг пруда будут организованы новогодние праздничные гуляния.

Ранее Юров сообщил, что прогулочная зона вокруг пруда в микрорайоне Заря закреплена за дирекцией парков Балашихи.

В рамках благоустройства территории у пруда проложили асфальтовые пешеходные и велосипедные дорожки с разметкой, обустроили новые парковочные места, набережную из лиственницы над водой и тротуары из брусчатки, высадили деревья.

Кроме этого, установили универсальную спортплощадку, площадки для волейбола и воркаута с резиновым покрытием, а также новые дизайнерские уличные фонари.

В центре городского округа также появились дизайнерские арт-объекты.