РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 ноя. Порядка 7 миллионов посетителей в год планируют обслуживать в новом гипермаркете «Глобус» в Балашихе, сообщил заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Дмитрий Романов на торжественном открытии магазина в пятницу.

Новый гипермаркет «Глобус» открылся на 22 километре автодороги М-7 «Волга» в Балашихе.

«Открытие суперсовременного гипермаркета «Глобус» в Балашихе, восьмого по счету в Подмосковье, это знаменательное событие. По прогнозам, магазин будет принимать до 7 миллионов посетителей в год. Он отвечает самым высоким требованиям. Ассортимент насчитывает порядка 45 тысяч артикулов. Большая часть продуктов – привычные покупателю товары от уже знакомых производителей, а также собственных производств сети – мясного цеха, пекарни, рыбного ряда и кулинарии. Кроме того, ежедневно во всех гипермаркетах сети представлено более 4000 товаров со скидкой», – сказал Романов.

Он добавил, что впервые в «Глобусе» расположится и цветочный бутик, где можно будет не просто купить готовый букет, но и заказать флористу уникальный экземпляр.

Площадь магазина составляет 22 500 квадратных метров. Для удобства покупателей предусмотрена большая парковка на 1 350 машино-мест.

К услугам покупателей в гипермаркете будут работать 26 обычных касс, 30 касс самообслуживания и 12 пунктов оплаты для системы Scan & Go. В часы работы гипермаркета будет работать ресторан, в котором будет представлен большой выбор холодных и горячих закусок, супов и вторых блюд, бургеров, пиццы, блинчиков, суши и роллов.

«Открытие магазина в Балашихе – это не только более 5 миллиардов рублей инвестиций, но также и создание порядка 700 рабочих мест для жителей городского округа и близлежащих районов», – добавил Романов.

Сотрудникам компания предлагает традиционный пакет гарантий, в который входят корпоративные льготы на питание, скидка на покупку товаров в гипермаркетах сети и дополнительная материальная поддержка во время больничного.