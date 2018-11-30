РИАМО - 30 ноя. Студенты Государственного гуманитарно-технологического университета из Орехово-Зуева стали одними из лидеров командного зачета межвузовского чемпионата WorldSkills, который прошел в Москве 27-28 ноября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Подмосковные студенты Государственного гуманитарно-технологического университета, который расположен в Орехово-Зуеве, вошли в тройку лидеров в командном зачете Второго Национального межвузовского чемпионата WorldSkills. Наши студенты взяли четыре медали на чемпионате и стали абсолютными победителями в компетенции «Преподавание в младших классах», – сказала Забралова.

Она добавила, что подмосковная команда также заработала серебряные медали в компетенциях «Информационные кабельные сети и «Графический дизайн» и третье место в компетенции «Преподавание в основной и средней школе».

«За награды на чемпионате боролись 450 представителей ведущих технических вузов страны, национальных университетов из 43 регионов России. Результатами нашей команды можно гордиться. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, а двигаться только вперед, продолжая расти в профессиональном мастерстве», - отметила Забралова.

Второй Национальный межвузовский чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills прошел в Москве 27-28 ноября. Обладателями медалей чемпионата стали конкурсанты из 30 регионов России, среди них и Московская область.