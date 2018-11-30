РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Завод «ЗиО-Подольск» завершил производство гидроаккумуляторов для атомного ледокола нового поколения «Урал», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило на Балтийский завод четыре гидроаккумулятора, которые входят в состав энергетической установки, для второго серийного универсального атомного ледокола нового поколения «Урал»», – говорится в сообщении.

Гидроаккумуляторы предназначены для хранения запаса воды первого контура и подачи ее в реактор давлением газа для охлаждения активной зоны в случае разгерметизации первого контура. Гидроаккумуляторы также используются в качестве компенсатора давления при работе реакторной установки и системы безотходной технологии. Масса одного аппарата составляет 11 тонн. Высота изделия – 5,1 метра, диаметр – 1,4 метра.

В сентябре-октябре ПАО «ЗиО-Подольск» завершило изготовление и отправило на Балтийский завод два реактора РУ «РИТМ-200» для ледокола «Урал». Сейчас оба ядерных «сердца» погружены на атомоход.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».