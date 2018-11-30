РИАМО - 30 ноя. В отношении выбежавшего на поле болельщика в Москве во время футбольного матча «Спартак» - «Рапид» завели административное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

Во время матча футбольной Лиги Европы между командами «Спартак» и «Рапид», проходившем на стадионе «Открытие Арена», на поле выбежал зритель.

«Сотрудники контрольно-распорядительной службы стадиона гражданина удалили с объекта проведения мероприятия и передали сотрудникам полиции. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» - ред.)», - сказал собеседник агентства.

Встреча «Спартака» с «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы прошла 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.