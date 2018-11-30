РИАМО - 30 ноя. Свыше 80 тысяч поездок ежедневно оплачивают пассажиры «Мострансавто» банковскими картами или гаджетами, прирост в ноябре составил 11,5%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в автобусах «Мострансавто» ежедневно совершается почти 82 тысячи поездок, которые пассажиры оплатили бесконтактными банковскими картами и гаджетами – смартфонами, «умными» часами», – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослава Иванова, в ноябре прирост составил 11,5%.

«Увеличение количества транзакций продолжается с марта, когда был запущен новый сервис. С этого времени пассажиры воспользовались бесконтактным сервисом оплаты почти 9,2 миллиона раз», – сообщил Иванов.

При безналичной оплате банковскими картами и гаджетами действует скидка 30% – 32,92 рубля вместо 48 рублей (на городских маршрутах).

Как отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов, такой способ расчета выгоден и тем, что транзакция совершается мгновенно, посадка в автобусы осуществляется гораздо быстрее.

Оплатить проезд в автобусах транспортного предприятия можно также картой «Стрелка» (стоимость проезда более чем на 30% ниже на городских маршрутах, после каждых 10 поездок скидка увеличивается еще на 7%, максимально – на 35%). Билет также можно купить, расплатившись наличными средствами, скидок в этом случае не предусмотрено.