РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Тульской и Тверской областей задержали жителя Подольска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летней девушке, повлекшем смерть потерпевшей, его разыскивали более 10 лет, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Тульской области, подполковник внутренней службы Андрей Ярцев.

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Тульской и Тверской областей задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Преступление было совершено жителем Подольска в Заокском районе Тульской области более 10 лет назад», – сказал Ярцев.

В 2008 году возле одного из кафе на берегу реки Оки была обнаружена молодая женщина с телесными повреждениями. Полицейские установили, что к преступлению причастен местный житель, однако задержать его не удалось – он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан в городе Андреаполь. За несколько лет мужчина изменил внешность, отрастил усы и бороду. В настоящее время он доставлен в Тульскую область для проведения следственных действий.