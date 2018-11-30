РИАМО - 30 ноя. В Москве молодой человек похитил у подростка банковскую карту с системой бесконтактных платежей и купил на нее товар, совершив шесть переводов, подозреваемый задержан, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, молодой человек похитил у несовершеннолетнего кредитную карту, работающую по системе PayPass, без использования пин-кода. После чего проследовал в магазин, расположенный по улице Сходненской в Москве, где оплатил стоимость заранее выбранного товара, произведя шесть переводов со счета указанной банковской карты на счет торговой организации», – рассказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств».

Подозреваемый задержан, он находится под подпиской о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела.