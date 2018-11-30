РИАМО - 30 ноя. Осень 2018 года в Подмосковье и Москве оказалась теплой и войдет в число пяти самых теплых сезонов за всю историю метеонаблюдения, самой теплой осень была в 1938-м и 1974-м году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве и Подмосковье осень 2018 года выдалась очень теплой. Средняя температура сезона составила плюс 7,6 градуса, что на 2,6 градуса выше средних многолетних значений. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — говорится в сообщении.

Рекордсменом по теплу остается осень 1938 и 1974 годов, когда температура сезона превышала норму почти на 3 градуса.

Самая теплая погода за сезон в Московском регионе была в сентябре. В первой декаде месяца температура днем была 24-26 градусов. Самым теплым днем было 5 сентября, тогда воздух прогрелся до плюс 26,4 градуса. Ночью температура опускалась до плюс 12-14 градусов. Средняя температура за сентябрь превысила норму на 3,6 градуса, осадков выпало 120 % от нормы.

В октябре самым теплым днем стало 18 октября, температура повысилась до плюс 18,1 градуса. Второй месяц осени оказался на 2,2 градуса теплее обычного. Осадков в виде дождя в октябре выпало около нормы.

Средняя температура ноября на 0,6 градуса превысила норму. Ниже всего температура опускалась в последние числа месяца. Утром в последний день осени минимальная температура на ВДНХ составила минус 13,4 градуса. За месяц выпало 17,8 миллиметра осадков, что составляет всего треть от месячной нормы. Завершающий осень месяц войдет в число 15 самых сухих ноябрей.