РИАМО - 30 ноя. В подмосковном Протвине 83-летних супругов ограбили на 1,3 миллиона рублей, женщина цыганской внешности под предлогом обряда очищения денег пробралась к ним в квартиру, совершив хищение, скрылась, подозреваемая задержана, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что на местном рынке с 83-летней супругой заявителя (пострадавшего – ред.) познакомилась женщина цыганской внешности, которая предложила провести обряд по очищению денег. Проследовав с ней домой, злоумышленница совершила хищение хранившихся у потерпевших накоплений», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские задержали ранее судимую 39-летнюю жительница города Видное.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она заключена под стражу.