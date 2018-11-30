РИАМО - 30 ноя. В преддверии праздника Рождества Христова община сестер милосердия при Московском подворье Валаамского монастыря и благотворительный фонд «Большая семья» проведут Рождественскую благотворительную акцию «От сердца к сердцу», говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«В здании Московского подворья Валаамского монастыря 15-16 и 22-23 декабря с 8:00 до 20:00 сестры милосердия будут принимать рождественские подарки для подопечных Сестричества», – отмечается в сообщении.

В качестве подарков можно приносить для взрослых: перчатки, носки (размеры 38-45), сладости. Детям: рождественские кондитерские подарки, шоколад, печенье, вафли, зефир. Также в дар примут подгузники, детское мыло, шампунь, гель, крем, развивающие игры, наборы для детского творчества, куклы и машинки, альбомы для рисования, акварельные краски и фломастеры.

«Желающие сделать подарок подопечным, но не имеющие возможности прийти в даты акции, могут принести пожертвования в кабинет 4 в здании Московского подворья Валаамского монастыря по адресу: улица 2-я Тверская-Ямская, дом №52, 1-й этаж», – уточняется в материале.

Сейчас на попечении Сестричества находятся 95 малышей-сирот Коломенского дома ребенка от 3 месяцев до 4 лет, 123 ребенка в социальных приютах, 420 детей в многодетных малоимущих семьях, 32 одиноких пожилых человека, 180 тяжелобольных детей и взрослых в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, 110 бездомных, 1200 осужденных женщин.