РИАМО - 30 ноя. Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева с начала 2018 года провела более 40 инспекционных объездов муниципальных образований Подмосковья, итогом каждого объезда становился протокол поручений, в который заносились выявленные нарушения и сроки их исполнения, более 98% поручений исполнены, сообщила в пятницу Витушева.

По ее словам, после того, как нарушения фиксировались, они заносились в протокол, исполнение которого ставил на личный контроль начальник территориального отдела Госадмтехнадзора. В протокол попадали не только те нарушения, что выявляла Витушева лично, но и те, о которых ей рассказывали сами жители.

«Ход исполнения контролировался мной лично. Благодаря отлаженной системе выявления – контроля – исполнения итогом проведенных объездов становится конкретный результат. В результате инспекционных объездов муниципальных образований в 2018 году, устранено 468 различных нарушений чистоты и порядка, или более 98% поручений», – отметила Витушева.

Так, по итогам проведенных объездов благоустроено 58 дворовых территорий, приведено в надлежащее состояние 42 контейнерных площадок, спасено от уничтожения 112 участков с зелеными насаждениями, приведено в соответствие с областным законодательством 28 мест проведения земляных работ, установлено 15 новых детских площадок взамен устаревших и травмоопасных, приведено в надлежащее состояние 12 мемориальных и памятных объектов, ликвидированы 14 крупных несанкционированных свалок и 49 навалов мусора.

Она отметила, что посещение и осмотр территорий муниципальных образований – неотъемлемая составляющая работы инспекции.