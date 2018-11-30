РИАМО - 30 ноя. Центр организации мобильности пассажиров столичной подземки получил около 800 заявок на сопровождение групп с детьми, заявки сейчас еще принимаются, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Во время новогодних праздников мы планируем сопроводить около 800 заявок по организации сопровождения групп и пассажиров с детьми. Также я прошу заблаговременно подавать заявку, так как мы их ожидаем очень много. Заявку нужно подавать не менее, чем за 24 часа, а в случае, если это группа детей, - то за 10 дней», - сказала Темникова.

Она уточнила, что в настоящее время заявки принимаются, потому точное общее количество заявок на новогодние праздники неизвестно.

«Вот-вот настанет новогодняя пора, мы окунемся в праздничное настроение. Впереди у нас детские праздники, новогодние елки, поэтому участятся поездки на Московском метрополитене и в общественном транспорте пассажиров с детьми. Хотели бы напомнить о необходимости соблюдении правил пользования Московским метрополитеном, правил безопасности при перевозке детей, а также напомнить, что родители и преподаватели могут воспользоваться бесплатной услугой центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», - отметила Темникова.

Он добавила, что при проходе в вестибюль станции столичной подземки следует придержать перед ним стеклянную дверь. Подходя к турникетной линейке, необходимо помнить, что дети в возрасте до 7 лет осуществляют проезд в метро бесплатно. Также при проходе через турникет с детьми следует выбрать расширенный проход, который находится около дежурного, но не пытаться пройти с ребенком через один турникет. На эскалаторе ребенка взрослому необходимо держать за руку и самому держаться за поручень. Также не стоит подходить к краю платформы до полной остановки прибывающего поезда.

«Соблюдение простых требований безопасности позволит приятно воспользоваться поездкой на любимом метрополитене», - отметила Темникова.

Она уточнила, что заявку на сопровождение ЦОМП можно подать на официальном сайте Московского метрополитена, через мобильное приложение «Метро Москвы» и по телефону контакт-центра ЦОМП.