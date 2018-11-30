РИАМО - 30 ноя. Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о похолодании и снеге, владельцам автомобилей рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Согласно прогнозу Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области в предстоящие выходные ожидается понижение температуры воздуха и выпадение снега.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - говорится в сообщении.

Также водителей просят проявлять особую осторожность при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи.

Помимо этого, ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

«В зимнее время года на случай экстренной ситуации желательно наличие в машине комплекта теплых вещей, термоса с горячим питьем, автомобильного зарядного устройства для телефона и источника огня для разведения костра», - добавляется в материале.

Кроме того, сложные погодные условия требуют особой осторожности и от пешеходов. Им нужно быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Чтобы обезопасить себя и быть заметнее на дороге, нужно носить световозвращающие элементы.