РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил ассортимент товаров в гипермаркете «Глобус» в Балашихе, магазин будет сотрудничать с фермерскими хозяйствами Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В городском округе в пятницу состоялось открытие гипермаркета «Глобус». Жителям и гостям муниципалитета доступны около 45 тысяч товаров разного назначения.

«Отмечу, что основной акцент в работе гипермаркета сделан, главным образом, на реализации продуктов здорового питания, развитии собственной линии органической биопродукции. Ассортимент товаров насчитывает около 45 тысяч артикулов. Магазин будет работать в тесном сотрудничестве с фермерскими хозяйствами Московской области, что немаловажно для их поддержки и развития», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что новый гипермаркет внесет весомый вклад в экономику Балашихи. Здесь создадут свыше 700 дополнительных рабочих мест.

Гипермаркет «Глобус» в Балашихе находится на 22-м километре трассы М-7 «Волга». Его общая площадь составляет 22,5 тысячи квадратных метров. Рядом расположена парковка на 1350 машино-мест.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве гипермаркета. Надеюсь, что эта торговая площадка станет одной из самых популярных и посещаемых в городе», – подчеркнул глава регионального парламента.