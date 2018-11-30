РИАМО – 30 ноя. Летом 2019 года начнут реконструировать путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«К реконструкции Дмитровского путепровода планируем приступить летом 2019 года. В настоящее время заканчиваются проектно-изыскательские работы», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Путепровод был построен в 1965 году. Его протяженность составляет более 310 метров, протяженность нового путепровода будет 340 метров.

Длина путепровода после реконструкции увеличится на 30 метров, он будет обеспечивать движение автотранспорта по четырем полосам в каждом направлении. Во время производства работ будут полностью заменены опоры и пролетные строения.

Реконструкция будет производиться без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе. Для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции будет возведен временный путепровод, который демонтируют после завершения работ по реконструкции. Кроме этого, в процессе реконструкции планируется удлинение на 8 метров подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе, реконструкция 1,5 километров прилегающей улично-дорожной сети, в том числе съездов на улицы Валаамская и Линии Октябрьской железной дороги.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице реализуется программа строительства путепроводов через железнодорожные пути. За последние четыре года построено пять новых путепроводов, семь полностью реконструировано», – сказал Бочкарев.