РИАМО - 30 ноя. Ремонт первого городского светомузыкального фонтана в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров начался 1 октября 2018 года и завершится к весне 2019 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«К началу нового сезона полностью преобразится светомузыкальный фонтан в парке Горького, открытый в 1980 году, накануне Московской Олимпиады. Это сложнейшее инженерно-техническое сооружение с системами гидравлики, светотехники, электроники и акустики», - сказал Бирюков.

По его словам, все ремонтные работы планируется завершить к началу сезона фонтанов, который в Москве традиционно открывается в конце апреля.

«Светомузыкальный фонтан работает в парке уже почти 40 лет, за такое продолжительное время появились дефекты: трещины, нарушения гидроизоляции, просадка чаши фонтана. Кроме того, требуются работы по ремонту насосного оборудования», - пояснил Бирюков.

В ходе ремонта комплекса предстоит заменить железобетонную плиту дна чаши фонтана, кабели, конструкции подводной подсветки и светильники, усилить гидроизоляцию установки, переложить гранитную облицовку парапета, установить новые форсунки.

Площадь чаши фонтана составляет 3,6 тысячи квадратных метров, объем воды в установке - 2,7 тысячи кубометров. Главный водяной гейзер взмывает вверх на высоту 28 метров. Фонтан может работать в стационарном, струйно-музыкальном и цветовом струйно-музыкальном режиме.