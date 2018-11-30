РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. В филиале Музея Победы в Красногорске с 1 декабря будет представлена новогодняя программа, посетителей ждут квесты и мастер-классы, говорится в сообщении информационного центра учреждения.

«С 1 декабря по 15 января в Красногорском филиале Музея Победы пройдут новогодние мероприятия. Для детей подготовили несколько мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек. Ребята создадут елочные украшения и подарки для своих близких – символ нового года, балерин, тряпичные куклы. Занятия будут проходить в выходные дни», – отмечается в сообщении.

Помимо того, 8 декабря стартует квест «Новогодняя открытка: найти и доставить».

«Участники ознакомятся с историей появления новогодней открытки. Им предстоит выступить в роли военных почтальонов и доставить Деду Морозу потерявшиеся в годы Великой Отечественной войны новогодние открытки. Кроме того, игроки изготовят и украсят свою новогоднюю открытку. Принять участие в квесте можно до 15 января 2019 года. Он будет проходить ежедневно по предварительной записи», – уточняется в материале.

Также 11 декабря в филиале Музея Победы откроется выставка «Новый год моей страны». Экспонаты для выставки предоставили жители Подмосковья. Они передали на временное хранение новогодние игрушки военного и послевоенного времени.

«Запись на участие в мероприятиях осуществляется по телефонам: 8(498)715-83-08, 8(495)563-32-95», – заключается в сообщении.