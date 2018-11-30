РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Спортсмены «РосМолСпорта» 5 декабря проведут для учащихся гимназии №16 Люберец общеукрепляющую зарядку на все группы мышц с элементами тайского бокса, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения организации Сергей Агаджанян.

«Пятого декабря в 11:30 в гимназии №16 «Интерес» городского округа Люберцы пройдет общеукрепляющая зарядка на все группы мышц с элементами тайского бокса от председателя общественного движения «Русский характер» и лидера РОО «РосМолСпорт МО» Анастасии Блиновой», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что школьникам покажут экстремальное силовое шоу «Русский характер» с участием Сергея Чуприны.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО и спорткомитетом муниципалитета при поддержке управления образованием округа.