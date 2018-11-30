РИАМО - 30 ноя. Сотрудников редакции Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Мособлизбиркома, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу в подмосковном городском округе Истра проходит региональная конференция организаторов выборов в Московской области.

«Спасибо большое за работу, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с РИАМО», - сказала экс-председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина, когда вручала награды руководителю пресс-центра РИАМО Марии Дмитриевой.

Почетные грамоты получили главный редактор РИАМО Максим Шарапов, заместитель главного редактора Владимир Мокшин, замруководителя группы новостного выпуска Ксения Фомина.

Благодарности за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании по выборам губернатора Московской области получили специальные корреспонденты Екатерина Фирсова, Дарья Соколова, Олеся Кулинчик, Ольга Егорова, а также Ксения Белякова, Анна Донцова, Михаил Бабаев, Анастасия Романова, Людмила Шевченко, Галина Добрынина, Мария Савосина.

Всего награды ЦИК, Мособлизбиркома, Мособлдумы, уполномоченного по правам человека, председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты Московской области получило в пятницу около 100 человек.

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