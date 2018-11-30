РИАМО - 30 ноя. На Краснопрудной улице в центре Москвы 8 декабря ограничат движение из-за проведения киносъемок, ограничения коснутся одной полосы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничение движения в связи с проведением киносъемок. Краснопрудная улица в районе дома 6 по Комсомольской площади, 8 декабря с 7:00 до 12:00», – отмечается в сообщении.

Движение ограничат по крайней правой полосе на промежуток до пяти минут.