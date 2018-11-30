РИАМО - 30 ноя. Посиделки пары в Мытищах закончились поножовщиной, мужчину с колото-резаным ранением доставили в больницу, подозреваемую задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Накануне рано утром в Мытищах на проспекте Астахова из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1979 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции его сожительница 1980 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.