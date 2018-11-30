РИАМО - 30 ноя. Посиделки пары в Мытищах закончились поножовщиной, мужчину с колото-резаным ранением доставили в больницу, подозреваемую задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
Накануне рано утром в Мытищах на проспекте Астахова из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1979 года рождения.
Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии