РИАМО - 30 ноя. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) продолжает практику привлечения к субсидиарной ответственности владельцев компаний-должников, к субсидиарной ответственности привлечены бывший руководитель ООО «УК «ДОРМЕР» и его владелец, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

ООО «УК «ДОРМЕР» в период с 2012 по 2014 годы управляла 11 многоквартирными домами в районе Вешняки (Восточный административный округ Москвы), задолженность компании за поставленную тепловую энергию перед ПАО «МОЭК» составила 169,9 миллиона рублей.

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил очередное заявление ПАО «МОЭК» о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам за потребленную тепловую энергию не только руководителя, но и фактического собственника управляющей компании в сфере ЖКХ. В соответствии с решением суда к субсидиарной ответственности привлечены бывший руководитель ООО «УК «ДОРМЕР» С.М. Хачук и владелец компании-должника Р.Г. Масямов», – отмечается в сообщении.

Начальник правового управления МОЭК Михаил Бычков пояснил, что по состоянию на конец ноября 2018 года за непогашение обязательств перед МОЭК уже привлечены к субсидиарной ответственности руководители и собственники компаний-должников на сумму более 330 миллионов рублей.