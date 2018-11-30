РИАМО - 30 ноя. В поселении Московский планируют построить многофункциональный комплекс, в рамках строительства планируется возвести подземный паркинг на 200 автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

«Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для участка, расположенного в Новомосковском округе, поселении Московский, город Московский, участок №30. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

Княжевская отметила, что площадь земельного участка составляет порядка 0,9 гектара. На данной территории запроектирован многофункциональный комплекс, в котором разместятся объекты физкультурно-оздоровительного, лечебно-профилактического, досугового и торгово-бытового назначения.

«Также предусматривается подземный паркинг на 200 автомобилей. Окончательный состав помещений определится на последующих стадиях проектирования», – добавила председатель Москомархитектуры.

По ее словам, высота строений составит 3-4 этажа. Общая площадь здания – порядка 21,5 тысяч квадратных метров. Объект планируется возвести за счет средств инвестора.

«Как ранее подчеркивал мэр Сергей Собянин, создание центров социальной и деловой активности – важнейший принцип развития территорий. Появление многофункционального комплекса улучшит инфраструктуру, позволит обеспечить доступность населения к услугам, появятся новые рабочие места», – пояснила Княжевская.